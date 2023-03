Michelle Yeoh è la prima asiatica a vincere l’Oscar come attrice protagonista

Michelle Yeoh ha fatto la storia degli Oscar diventando la prima donna asiatica a vincere il premio come Migliore attrice protagonista.

Michelle Yeoh è la prima donna asiatica a vincere l’Oscar come Miglior attrice protagonista

Domenica 13 marzo 2023 si è svolta la cerimonia di premiazione della 95esima edizione degli Academy Awards, la cosiddetta notte degli Oscar, durante la quale sono stati annunciati tutti i vincitori del premio cinematografico più prestigioso degli Stati Uniti.

Il protagonista indiscusso della serata è stato il film “Everything Everywhere All at Once”, che si è confermato il film più premiato di sempre. L’attrice protagonista della pellicola è Michelle Yeoh, e ha fatto la storia degli Oscar diventando la prima donna asiatica a vincere il premio come Miglior attrice protagonista.

Nella storia degli Oscar, Michelle Yeoh è la terza donna asiatica a ricevere una statuetta dorata, prima di lei solo Yuh-Jung Youn per “Minari” e Miyoshi Umeki per “Sayonara”, che hanno tuttavia vinto in categorie secondarie.

Michelle Yeoh è la prima donna asiatica in assoluto a vincere nella categoria principale per la recitazione.

Il prestigioso riconoscimento a Michelle Yeoh è arrivato dopo una lunga carriera nelle arti marziali e nei film d’azione come “Crouching Tiger Hidden Dragon” e “Yes, Madam”.

Nonostante la concorrenza (composta da Cate Blanchett per “Tár”, Michelle Williams per “The Fabelmans”, Andrea Riseborough per “To Leslie” e Ana de Armas per “Blonde”), Michelle Yeoh era la favorita nella categoria di Migliore attrice protagonista. Infatti, per la sua interpretazione in “Everything Everywhere All at Once”, era stata già onorata in quasi tutte le cerimonie di premiazione preliminari: inclusi SAG Awards, Independent Spirit Awards e Golden Globes.

Il discorso di Michelle Yeoh dal palco degli Oscar

Dal palco più prestigioso di Hollywood, Michelle Yeoh ha dedicato il premio a sua mamma e a tutte le mamme del mondo: “Sono veri supereroi e senza di loro nessuno di noi sarebbe qui stasera”. Si è poi rivolta ai giovani asiatici di tutto il mondo: “Per tutte le bambine e i bambini che mi somigliano e mi stanno guardando stasera, questo è un faro di speranza e possibilità. Questa è la prova che i sogni si avverano”; mentre alle donne dice: “Signore, non lasciate che nessuno vi dica mai che avete mai superato il vostro apice. Non mollate mai”.

“Non sarei qui stasera senza i Daniels, senza il fantastico cast e la troupe [e] tutti coloro che sono coinvolti in Everything Everywhere All at Once”, ha detto. “Inoltre, la mia famiglia allargata a Hong Kong, dove ho iniziato la mia carriera. Grazie per avermi permesso di innalzarmi sulle tue spalle”. Infine, scendendo dal palco ha concluso: “Grazie all’Academy, questa storia non è ancora finita”.