Spagna, dopo attentato Barcellona sventato nella notte attacco a Cambrils
di Redazione
18/08/2017
Ancora sangue in Catalogna: feriti sette turisti, terroristi uccisiDopo l’attentato di ieri pomeriggio sulla Rambla a Barcellona, il quale ha provocato 13 morti e 100 feriti, ancora sangue che scorre in Spagna. A Cambrils, a cento chilometri da Barcellona, c’è stata uan sparatoria all’una e trenta di notte, otto ore dopo l’attentato sulla Rambla. La polizia locale ha parlato di un attentato terroristico sventato. Secondo una prima ricostruzione del quotidiano La Vanguardia, la sparatoria a Cambrils, nel Paseo Maritimo, ha costretto l’intervento de los Mossos, ovvero la Polizia catalana, che nel corso delle operazioni hanno ucciso quattro terroristi. Su Twitter, le Forze dell’Ordine invitavano la popolazione alla calma e di non uscire di casa, mentre i turisti, spaventati, sono corsi a rifugiarsi negli hotel.
Attentato a Cambrils: modus operandi come BarcellonaSecondo fonti di Polizia, i quattro terroristi dell’attentato sventato a Cambrils erano a bordo di un’Audi e, usando la stessa tecnica di Barcellona, hanno tentato di travolgere i passanti. Ci sono riusciti in parte, perché si contano almeno sette feriti. La polizia, quindi, è intervenuta e ha sparato, innescando un conflitto a fuoco. I quattro terroristi uccisi indossavano cinture simili a quelli dei kamikaze, ma per fortuna non ci sono state esplosioni: c’è da dire che il numero di terroristi, probabilmente collegati all’ISIS, è incerto, perché c’è chi è sicuro che fossero almeno cinque. Si attendono conferme dalle Forze dell’Ordine catalane, ma ora le indagini sono concentrate a stanare i membri dell’organizzazione logistica dei due attentati, e quattro persone sono ricercate. E anche l’Italia prega per Barcellona: su Twitter #PrayForBarcelona è in tendenza, anche perché Bruno Gulotta è una delle vittime italiane dell’attentato sulla Rambla. Il 35enne di Legnano, in Lombardia, era in vacanza nella Costa Brava con moglie e i figli, i quali hanno assistito al momento in cui è stato falciato dal furgone a tutta velocità, morendo su colpo.
