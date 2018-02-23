Steve Jobs, tre cimeli all'asta: anche il CV scritto a mano

Nel 1973 Steve Jobs ha scritto una domanda di lavoro con degli orrori di ortografia che oggi hanno un valore di 50mila dollari. L'asta con i tre cimeli del fondatore della Apple si terrà dall'8 al 15 marzo 2018 alla RR Auction di Boston.

Documenti di Steve Jobs all'asta

Steve Jobs ha sempre sognato di lavorare nel settore della tecnologia come mostra la domanda di lavoro che sarà battuta all'asta insieme ad altri cimeli. Come riporta Repubblica, alla voce “telefono” ha scritto “nessuno” mentre all'indirizzo è indicato “Reed college”. Il fondatore di Apple ha abbandonato il college dopo 6 mesi a causa dei problemi economici. Questo documento parte da 5mila dollari ma è probabile che supererà i 50.000 dollari. La RR ha sottolineato nella scheda del cimelio che il giovane Jobs presto avrebbe rivoluzionato il settore della tecnologia.

La domanda di lavoro di Steve Jobs 18enne non è l'unico cimelio all'asta, ci sono anche due autografi particolari. Come la firma del 2001 su un manuale per Mac Os X di un ragazzo che aveva che lo aveva fermato nel parcheggio dopo aver partecipato ad una giornata di formazione a Cupertino. L'altro autografo è un ritaglio di giornale del 2008 che ritrae Jobs alla Worldwide Developers Conference dove venne presentato l'iPhone 3G.

Il visionario Steve Jobs

Steve Jobs è morto nel 2011 all'età di 56 anni il 5 ottobre 2011. Ha rivoluzionato il mondo della tecnologia e sarà ricordato per sempre per la sua capacità di anticipare i cambiamenti del mondo. Nel quartier generale di Cupertino gli è stato dedicato un teatro dove a settembre 2017 è stato presentato l'ultimo gioiellino della Apple, l'iPhone X.