Record storico di ascolti su Spotify e Apple Music per Midnights di Taylor Swift

“Me and karma vibe like that” canta Taylor Swift, ed è vero perché dopo 16 anni di carriera e innumerevoli tentativi di trascinarla in basso, l’artista resta in vetta a tutte le classifiche globali.

La stella del pop scrive la storia di Spotify battendo il record di ascolti in 24 ore con Midnights, e fa lo stesso su Apple Music.

Midnights di Taylor Swift batte il record storico di ascolti su Spotify

La superstar globale Taylor Swift è tornata sulla scena con Midnights, l’album che racchiude le storie di 13 notti insonni è disponibile su tutte le piattaforme streaming dal 21 ottobre e a 24 ore dal suo rilascio colleziona i primi record.

Spotify ha annunciato su Twitter che il nuovo disco di Taylor Swift, Midnights, ha ottenuto nelle prime 24 ore il maggior numero di ascolti nella storia del servizio streaming.

@Spotify: And before the clock could even strike midnight on October 22nd, Taylor Swift broke the record for most-streamed album in a single day in Spotify history. Congratulations, @taylorswift13

Prima di Midnights, il record per l’album più ascoltato della storia di Spotify era detenuto da Bad Bunny: Un Verano Sin Ti nelle prime 24 ore dal suo rilascio aveva collezionato 183 milioni di ascolti.

Midnights di Taylor Swift, con i suoi 185 milioni di ascolti a 24 ore dal rilascio, conquista il record per il più grande debutto su Spotify di sempre.

La regina del pop risponde grata e incredula al tweet di Spotify, ringraziando i fan:

@taylorswift13: Quanto sono fortunata ad avere voi che fate cose così strabilianti?! Cosa è appena successo??!?!

Record di ascolti per Midnights di Taylor Swift anche su Apple Music

Spotify non è l’unica piattaforma di streaming digitale che Taylor Swift ha sconvolto con il rilascio del suo nuovo album. Midnights ha ottenuto il record di ascolti nelle prime 24 ore anche sul servizio streaming di Apple Music, che scrive su Twitter:

@AppleMusic: On October 21st, #Midnights broke the record for the biggest pop album of all time on Apple Music by first-day streams. Congratulations @taylorswift13!

Altri traguardi storici ottenuti da Midnights di Taylor Swift a meno di due giorni dal debutto

Essere l’album più ascoltato nel giorno del debutto è un grande traguardo ma non è l’unico raggiunto da Midnights. Per essere più precisi:

“Anti-Hero” debutta al primo posto nella classifica globale di Spotify con 17,39 milioni di ascolti, battendo il record per il migliore debutto nella storia delle classifiche della piattaforma .

debutta al primo posto nella di Spotify con 17,39 milioni di ascolti, battendo il record per il . “Snow On the Beach” feat. Lana Del Rey batte il record per il maggior numero di ascolti in un solo giorno per una collaborazione tutta al femminile nella storia di Spotify con 15 milioni, superando “Rain On Me” di Ariana Grande e Lady Gaga.

batte il record per il nella storia di Spotify con 15 milioni, superando “Rain On Me” di Ariana Grande e Lady Gaga. Taylor Swift ora detiene i primi 4 picchi di streaming in un giorno nella storia delle classifiche di Spotify negli USA con #1 Anti-Hero; #2 Lavender Haze; #3 Maroon; #4 Snow On the Beach.

con #1 Anti-Hero; #2 Lavender Haze; #3 Maroon; #4 Snow On the Beach. Tutti i 13 brani dell’edizione standard dell’album sono nella top 13 della classifica globale di Spotify. Sono i 13 migliori debutti di un’artista donna su Spotify.

di un’artista donna su Spotify. “Anti-Hero” batte il record per il maggior numero di ascolti in un solo giorno di qualsiasi canzone nella storia delle classifiche di Spotify negli USA, superando Drake e Lil Baby.

Solo in Italia:

Midnights ottiene 1.5 milioni di ascolti su Spotify nelle prime 24 ore , il miglior risultato di Taylor Swift in Italia di sempre.

, il miglior risultato di Taylor Swift in Italia di sempre. Taylor Swift sale di 56 posizioni a arriva alla QUARTA posizione nella classifica degli artisti più ascoltati di Spotify Italia ; uno dei picchi più alti di un’artista donna e il picco più alto per un artista internazionale in generale.

; uno dei picchi più alti di un’artista donna e il picco più alto per un artista internazionale in generale. Anti-Hero di Taylor Swift debutta alla posizione #26 della classifica canzoni di Spotify Italia, diventando così il debutto migliore di Taylor in Italia e uno dei debutti migliori per un’artista internazionale; inoltre, tutte le 13 tracce di Midnights sono in classifica.

Dove ascoltare Midnights di Taylor Swift

Midnights di Taylor Swift è disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme streaming, sia la versione standard (13 brani) che Midnights (3am Edition)

È possibile acquistare la copia fisica del nuovo disco di Taylor Swift, Midnights, sul sito ufficiale di Universal Music Italia e su Amazon. Acquistabili anche Vinili sul sito ufficiale di Taylor Swift.