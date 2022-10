A proposito del Ministero della Giustizia, non è ancora possibile fare un nome certo, dal momento che, su questo incarico, poggia parte del dissidio che c’è tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Se quest’ultima ha indicato Carlo Nordio come possibile Ministro della Giustizia, Berlusconi ribatte spiegando che il nome di Elisabetta Casellati è più che valido per occupare questo ruolo. Carlo Nordio, da molti designato comunque come il prossimo ministro della giustizia, è un ex magistrato e politico italiano, in carica dal 13 ottobre del 2022 nell’ambito della diciannovesima legislatura. Autore di diverse opere di natura legislativa, a partire dal 1997 fino al 2022, Nordio è diventato particolarmente importante e riconoscibile nel contesto legislativo italiano, avendo condotto le indagini sulle Brigate Rosse Venete e essendosi occupato dei sequestri di persona, oltre che sui reati di Tangentopoli negli anni 90.

Inoltre, Nordio è stato anche consulente della commissione parlamentare per il terrorismo, oltre che il presidente della commissione ministeriale per la riforma del codice penale. Avendo collaborato con Il Tempo, Il Messaggero, Il Gazzettino, con il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, con la fondazione Luigi Einaudi Onlus, di cui è componente del consiglio di amministrazione, si tratta sicuramente di uno dei profili più importanti che potrebbero interessare il nuovo governo italiano.

Dal suo canto, come si diceva, Silvio Berlusconi insiste particolarmente per la nomina di Maria Elisabetta Alberti Casellati in quanto ministro della giustizia (“Nordio lo incontro oggi, noi abbiamo detto alla Giustizia c’è l’ex presidente del Senato Elisabetta Casellati. Su questo c’è l’accordo. Meloni ha suggerito soltanto: c’è Nordio che è bravissimo, vedilo, perché magari ti convinci che è la scelta giusta, ma io sono già convinto della scelta della Casellati, conosco le cose che ci sono da fare come riforma della giustizia”). Già Presidente del Senato nell’ambito della diciottesima legislatura, Maria Elisabetta Alberti casellati è stata già Sottosegretaria di stato al Ministero della Giustizia, fino al 2011, con il governo Berlusconi.

Inoltre, ha già occupato incarichi politici in quanto componente del Consiglio superiore di magistratura fino al 2018, sottosegretaria di stato al ministero della salute fino al 2006, ancora una volta con il governo Berlusconi, oltre che segretaria del Senato della Repubblica occupato da Pietro Grasso, dal 21 marzo del 2013 al 25 settembre del 2014. Infine, la Casellati è stata Presidente della dodicesima Commissione igiene e sanità del senato della Repubblica, fino al 1996.

Adolfo Urso il nuovo Ministro della Difesa?

Il Ministro della Difesa nell’ambito della diciannovesima legislatura italiana potrebbe essere Adolfo Urso, anch’egli derivanti dalle liste di Fratelli d’Italia. Già presidente della Fondazione Farefuturo e senatore della Repubblica per Fratelli d’Italia dal 2018, Adolfo Urso è stato deputato della camera dal 1994 al 2013 per un totale di cinque legislature. Presidente del COPASIR dal 2021, Urso è stato già viceministro delle attività produttive con delega al commercio estero fino al 2006 e vice ministro dello sviluppo economico con delega al commercio estero fino al 2010.

Giancarlo Giorgetti probabile nuovo Ministro dell’Economia e delle Finanze

Uno dei nomi più contestati, tra quelli che potrebbero essere scelti come parte della diciannovesima legislatura, è quello di Giancarlo Giorgetti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’esponente della Lega è stato già Ministro dello Sviluppo Economico nell’ambito del Governo Draghi, oltre che vicesegretario federale della Lega per Salvini Premier a partire dal 31 gennaio del 2020.

Inoltre, Giorgetti è stato già Sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del primo governo Conte, oltre che sindaco di Cazzago Brabbia dal 1995 al 2004; tra gli altri incarichi di Giancarlo Giorgetti ci sono quelli di sottosegretario di stato al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche se per soli 9 giorni nel 2001, oltre che quello di presidente della quinta commissione bilancio della Camera dei deputati dal 2001 al 2006, poi dal 2008 al 2013.