Unità d’Italia: perchè si festeggia ogni anno il 17 marzo?

Ogni anno in Italia si festeggia l’anniversario dell’Unità d’Italia il 17 marzo. La data è sicuramente importante, dal momento che coincide anche con la festa di San Patrizio e, per questo, tantissime persone colgono l’occasione per passare una serata tra amici; intanto, in tutto il paese si organizzano spesso manifestazioni in cui il tricolore è protagonista indiscusso. Ma perché l’Unità d’Italia si festeggia ogni anno il 17 marzo e qual è il motivo della scelta di questa data? Ecco tutto ciò che c’è da sapere a tal proposito.

Quando c’è stata la proclamazione del Regno d’Italia?

Per riuscire a capire perché l’Unità d’Italia si festeggia ogni anno il 17 marzo bisogna sicuramente guardare agli antecedenti storici che hanno portato, in questa data, a proclamare ufficialmente il regno d’Italia con Vittorio Emanuele II suo re. L’atto ufficiale, che sancì la nascita del Regno d’Italia e, dunque, di una tradizione storica importantissima è stato l’atto normativo del Regno di Sardegna sabaudo (legge 17 marzo 1861, n. 4671).

Ovviamente, la scelta ha costituito una pura formalità, dal momento che le trattative per rendere possibile l’attuazione del Regno d’Italia sono state il frutto di una serie di motivi storici e, soprattutto, di lotte patriottiche e per l’indipendenza avvenute su tutta la penisola. Per questo motivo, si tratta di una data riconosciuta convenzionalmente per permettere di creare una certa unità nazionale con cadenza fissa.

Perché ogni anno si festeggia il 17 marzo l’Unità d’Italia?

A questo punto, si può rispondere all’interrogativo cercando di capire perché oggi anno si festeggia il 17 marzo l’Unità d’Italia. La data in questione è stata tratta sicuramente dalla legge 17 marzo 1861, che sancì la nascita del Regno. Eppure, inizialmente non venne scelta come data ufficiale per la celebrazione, che inizialmente avveniva il primo giorno di giugno. La scelta ufficiale della ricorrenza c’è stata a partire dal 1911, con il cinquantenario dalla proclamazione del Regno d’Italia, che da quel momento in poi è stato festeggiato ogni anno il 17 marzo.