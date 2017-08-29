WhatsApp nuovo aggiornamento, arriva la spunta verde per le aziende
di Redazione
29/08/2017
La novità servirà a segnalare gli account aziendali verificati, una sorta di profili WhatsApp Business per evitare truffe o abusi
WhatsApp Business, tutte le novità della spunta verdeGarantire agli utenti la certezza di interloquire con un servizio clienti di un’azienda, evitando che qualche truffatore si possa spacciare per essa e carpire informazioni personali o dati sensibili: è con questo spirito che WhatsApp rende noto il nuovo aggiornamento dedicato alle aziende, ovvero la spunta verde. Un segno che contraddistinguerà gli account verificati e i profili business.
Profili Business e spunta verde, le novità WhatsAppL’arrivo dei profili WhatsApp Business è previsto entro pochissime settimane, in concomitanza con l’aggiornamento, anche perché è stata già rilasciata una versione Beta dell’app di messaggistica istantanea più usata al mondo e in cui sono state introdotte informazioni su questa nuova tipologia di utenza. La spunta verde, in realtà, non è una novità, visto che Facebook, Twitter e Instagram la adottano ormai da anni per i profili verificati. Analogamente, la spunta verde di WhatsApp sarà affiancata al nome del contatto e quando un utente avvierà una nuova conversazione con un utente verificato, apparirà un messaggio simile a quello che informa che la conversazione è protetta con crittografia end-to-end che evidenzierà che il profilo commerciale in questione è stato verificato.
Truffe e abusi addio, WhatsApp pretende profili aziendali verificatiIl motivo di tutto questo scalpore è semplice: difendersi e difendere gli utenti dai truffatori. Sarà difficile per loro spacciarsi per aziende rinomate o altre enti. Lo scopo di queste truffe è carpire dati personali, dati di pagamento o estorsione di somme di denaro. E purtroppo, la app più famosa del mondo riceve più di mille segnalazioni ogni ora di questo tipo, cosa che ha spinto gli sviluppatori a correre ai ripari. Con la spunta verde vicino al nome e il messaggio informativo si augurano di far desistere truffe e abusi, distinguendo i profili WhatsApp Business dagli altri.
Articolo Precedente
Visita Fiscale e Malattia, sarà il computer a scovare gli assenteisti
Articolo Successivo
Anticipazioni Uomini e donne: svelata la data di inizio delle registrazioni
Redazione