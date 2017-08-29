Caricamento...

WhatsApp nuovo aggiornamento, arriva la spunta verde per le aziende

29/08/2017

La novità servirà a segnalare gli account aziendali verificati, una sorta di profili WhatsApp Business per evitare truffe o abusi

WhatsApp Business, tutte le novità della spunta verde

Garantire agli utenti la certezza di interloquire con un servizio clienti di un’azienda, evitando che qualche truffatore si possa spacciare per essa e carpire informazioni personali o dati sensibili: è con questo spirito che WhatsApp rende noto il nuovo aggiornamento dedicato alle aziende, ovvero la spunta verde. Un segno che contraddistinguerà gli account verificati e i profili business.

Profili Business e spunta verde, le novità WhatsApp

L’arrivo dei profili WhatsApp Business è previsto entro pochissime settimane, in concomitanza con l’aggiornamento, anche perché è stata già rilasciata una versione Beta dell’app di messaggistica istantanea più usata al mondo e in cui sono state introdotte informazioni su questa nuova tipologia di utenza. La spunta verde, in realtà, non è una novità, visto che Facebook, Twitter e Instagram la adottano ormai da anni per i profili verificati. Analogamente, la spunta verde di WhatsApp sarà affiancata al nome del contatto e quando un utente avvierà una nuova conversazione con un utente verificato, apparirà un messaggio simile a quello che informa che la conversazione è protetta con crittografia end-to-end che evidenzierà che il profilo commerciale in questione è stato verificato.

Truffe e abusi addio, WhatsApp pretende profili aziendali verificati

Il motivo di tutto questo scalpore è semplice: difendersi e difendere gli utenti dai truffatori. Sarà difficile per loro spacciarsi per aziende rinomate o altre enti. Lo scopo di queste truffe è carpire dati personali, dati di pagamento o estorsione di somme di denaro. E purtroppo, la app più famosa del mondo riceve più di mille segnalazioni ogni ora di questo tipo, cosa che ha spinto gli sviluppatori a correre ai ripari. Con la spunta verde vicino al nome e il messaggio informativo si augurano di far desistere truffe e abusi, distinguendo i profili WhatsApp Business dagli altri.
