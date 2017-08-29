WhatsApp nuovo aggiornamento, arriva la spunta verde per le aziende

WhatsApp Business, tutte le novità della spunta verde

La novità servirà a segnalare gli account aziendali verificati, una sorta di profili WhatsApp Business per evitare truffe o abusiGarantire agli utenti la certezza di interloquire con un servizio clienti di un’azienda, evitando che qualche truffatore si possa spacciare per essa e carpire: è con questo spirito cherende noto ildedicato alle aziende, ovvero la. Un segno che contraddistinguerà gli account verificati e iL’arrivo dei profiliè previsto entro pochissime settimane, in concomitanza con l’, anche perché è stata già rilasciata unadell’app di messaggistica istantanea più usata al mondo e in cui sono state introdotte informazioni su questa. La spunta verde, in realtà, non è una novità, visto che Facebook, Twitter e Instagram la adottano ormai da anni per i profili verificati. Analogamente, ladi WhatsApp sarà affiancata al nome del contatto e quando un utente avvierà una nuova conversazione con un, apparirà un messaggio simile a quello che informa che la conversazione è protetta conche evidenzierà che il profilo commerciale in questione è stato verificato.Il motivo di tutto questo scalpore è semplice: difendersi e difendere gli utenti dai truffatori. Sarà difficile per loro spacciarsi per aziende rinomate o altre enti. Lo scopo di queste truffe è carpire, dati di pagamento o estorsione di somme di denaro. E purtroppo, la app più famosa del mondo riceve più di milleogni ora di questo tipo, cosa che ha spinto gli sviluppatori a correre ai ripari. Con la spunta verde vicino al nome e il messaggio informativo si augurano di far desistere, distinguendo idagli altri.