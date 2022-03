Dopo ormai più di 48 ore dall’accaduto, Chris Rock si è pronunciato sui fatti della notte degli Oscar 2022 durante un’esibizione del suo nuovo show a Boston. Il comico ha parlato dello schiaffo che Will Smith gli ha dato a seguito di una battuta certamente infelice su sua moglie Jada Pinkett Smith.

Will Smith e lo schiaffo agli Oscar dato a Chris Rock: cos’è successo?

Come ormai ben si sa in ogni ambiente social e non solo, durante la notte degli Oscar dello scorso 27 marzo il presentatore della serata, Chris Rock, dopo una battuta sull’alopecia di Jada Pinkett-Smith, è stato schiaffeggiato da Will Smith, marito della donna. La prima reazione è stata di indifferente distacco da parte della signora Pinkett-Smith e, se in prima battuta le telecamere inquadrano Will Smith divertito, appena si accorge della reazione della moglie l’attore inaspettatamente si alza, s’incammina verso il conduttore e lo colpisce in pieno volto.

Il tutto è stato trasmesso in mondovisione con migliaia di persone che guardavano live la cerimonia: il gesto di Will Smith ha oscurato tutti gli altri eventi della serata, anche a suo discapito, siccome è stato anche premiato come miglior attore protagonista per “Una famiglia vincente-King Richard”.

Schiaffo agli Oscar di Will Smith: le dichiarazioni di Chris Rock

Dalla notte degli Oscar il presentatore Chris Rock non aveva proferito parola sull’accaduto, scegliendo di restare in silenzio e di non rispondere ad alcuna domanda da parte dei giornalisti, né rilasciando alcuna dichiarazione sui social. Il comico ha aspettato la tappa a Boston del suo nuovo show “Ego Death Tour” presso il Wilbur Theatre per parlare per la prima volta dell’accaduto: “Com’è stato il vostro fine settimana?” – ha esordito rivolgendosi al pubblico che gli ha dedicato una lunga standing ovation.

“Non ho cose da dire su quello che è successo, tutto lo show è stato scritto prima di questo fine settimana. Sto ancora elaborando quello che è successo. A un certo punto parlerò di quella m****. E sarà serio e divertente”. Dopo queste dichiarazioni il pubblico ha cominciato a urlare “f****lo Will Smith” ma il comico ha continuato: “Farò qualche battuta, è semplicemente bello essere qui!.