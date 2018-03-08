Home Scienza e Tecnologia Spotify account pirata, utenti bannati dall'app per lo streaming musicale?

di Redazione 08/03/2018

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di conoscere lo scandalo di Spotify account pirata. Secondo quanto reso noto sembra che l'app per lo streaming musicale abbia preso una decisione molto drastica: utenti bannati? Spotify account pirata, ecco cosa è successo Come abbiamo detto inizialmente nel corso dell'ultima settimana è stata una diffusa la notizia secondo cui sarebbero stati individuati chiusi degli Spotify account pirata. Degli hacker infatti sembrano essere riusciti a trovare il modo per poter usufruire dei servizi Spotify illimitati, ma senza ovviamente pagare il canone mensile. Uno scandalo informatico che avrebbe potuto compromettere il quartier generale di Spotify pronto a sbarcare anche a voi Street con le sue azioni. Spotify playlist cancellata? Il futuro in crescita dispositivi Spotify ha messo il suo quartier generale mi fanno delle scelte drastiche. In primis informatici sviluppatori dell'app hanno dovuto effettuare una ricerca così intensa In modo tale da scoprire quali fossero gli account pirata che usufruiscono dei servizi Spotify senza pagare il canone, subito dopo invece si è passata alla loro completa e totale rimozione. L'azione Spotify playlist cancellata ha mandato in tilt gli utenti della app dedicata lo streaming musicale, che negli anni avevano messo insieme le loro canzoni preferite. La lamentela degli utenti è incentrato sul fatto che Spotify non gli avrebbe permesso di mantenere l'account eliminando così soltanto la parte pirata. Spotify account eliminati perché? Gli utenti che hanno visto eliminato il proprio account su Spotify agli amministratori, sui social con mani messaggi, come mai non gli fosse stata data la possibilità di pagare il proprio profilo e quindi mettersi in regola oppure mantenerlo informato gratuito ma senza perdere la propria playlist. Sembrerebbe che gli Spotify account eliminati perché avrebbero potuto contaminare o trovare una nuova insenatura dove poter usufruire gratuitamente dei costi e quindi incrementare il deficit delle azioni una volta presentata Wall Street. Il dubbio che riguarda tanti sostenitori dello streaming musicali è solo uno: gli utenti bannati da Spotify potranno ancora registrare un nuovo account oppure sono stati rimossi per sempre?

