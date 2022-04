La quarta puntata del serale di amici è stata girata giovedì 7 aprile. Stando alle anticipazioni che girano sul web Stash è tornato tra i giudici, dopo esser stato assente a causa del Covid. Non poteva mancare in questa puntata l’omaggio all’amato assistente di Maria De Filippi, Piero Sonaglia, morto per un infarto. I due ospiti della serata dovrebbero essere Sangiovanni che ha presentato due estratti del suo nuovo album “Cadere Volare” e, ormai di casa, Nino Frassica. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle anticipazioni della puntata di domani sabato 9 aprile di Amici 21.

Amici 21: quali sono i concorrenti rimasti in gara?

Siamo solo alla quarta puntata e già sono molti gli alunni che hanno dovuto lasciare la scuola: Gio Montana, Alice Del Frate, Calma, Christian Stefanelli, John Erik e Leonardo Lini. Resterebbero dunque in gara:

Team Zerbi-Celentano : LDA (cantante), Luigi Strangis (cantante), Michele Esposito (ballerino), Carola Puddu (ballerina).

: LDA (cantante), Luigi Strangis (cantante), Michele Esposito (ballerino), Carola Puddu (ballerina). Team Pettinelli-Cuccarini : Albe (cantante), Dario Schirone (ballerino), Crytical (cantante)

: Albe (cantante), Dario Schirone (ballerino), Crytical (cantante) Team Todaro-Cuccarini: Alex (cantante), Serena (ballerina), Nunzio (ballerino), Aisha (cantante), Sissi (cantante), Aisha (cantante).

Amici 21 puntata domani sabato 9 aprile: chi sono gli eliminati?

Stando alle anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, sabato 9 aprile, Aisha sarà la prima eliminata della puntata. Al ballottaggio finale, invece, sono andati Crytical e Nunzio: non si sa chi dei due abbia lasciato il programma, certo è che Nunzioè il protagonista indiscusso di questa edizione, il concorrente più amato dal pubblico: è possibile che sia stato lui il secondo eliminato? Secondo alcune indiscrezioni, uscite fuori dal daytime, presto non saranno più i professori a decidere e tra gli alunni si verranno dunque a creare degli schieramenti. Quale aria si comincerà a respirare nella casetta?

Amici 21: guanti di sfida nella puntata di domani sabato 9 aprile

Anche questa settimana non sono mancati i guanti di sfida molto interessanti per gli allievi rimasti in gara. Alex è uno degli allievi presi di mira maggiormente anche questa volta. Si potrà assistere ad un altro guanto di sfida contro Luigi voluto da Zerbi sul brano “Signor tenente”. Anche Lorella Cuccarini ha voluto che Luigi e Alex si sfidassero, avanzando la proposta di creare un nuovo brano da esibire per la prima volta in studio. Alessandra Celentano ha invece voluto un sfida tra il suo allievo Michele e Nunzio, della squadra di Raimondo Todaro, su una coreografia modern. Anna Pettinelli ha invece voluto una sfida tra Albe e Aisha.