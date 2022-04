Star indiscussa di questa edizione di Amici per i suoi modi e toni scanzonati è sicuramente Nunzio Stancampiano, ballerino di latino americano. L’entrata di Nunzio all’interno della scuola si può definire avvenuta “un po’ per caso”, dato che a settembre il ballerino ha dovuto giocarsi il banco di Raimondo Todaro con Mattia Zenzola, ma ad entrare è stato Mattia, che però per un infortunio ha dovuto lasciare il programma e Raimondo Todaro ha chiesto subito l’inserimento di Nunzio all’interno della scuola, il quale dunque non è entrato con una sfida, ma perché un ballerino aveva dovuto lasciare il proprio banco. Nunzio è diventato un idolo per i fan di Amici 21 grazie al suo carattere e ai continui confronti con Alessandra Celentano. Ma chi è Nunzio, ballerino di Amici 21? Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di età, altezza, biografia e profilo Instagram di Nunzio Stancampiano.

Nunzio biografia: vita del ballerino di Amici 21

Per capire chi è Nunzio, ballerino di Amici 21, non si può non partire dalla sua biografia e vita. Classe 2003, nato ad Adrano (Catania) sotto il segno dello Scorpione, non si sa molto della sua vita privata se non che il suo maestro di ballo è stato proprio Raimondo Todaro che racconta che quando il ballerino era piccolo, la sua statura è rimasta piccola per molto tempo, fin quando non ha avuto un esplosione ed è arrivato ai suoi attuali 192 cm di altezza.

Nunzio ad Amici 21, scontri con la maestra Celentano

Nunzio è stato l’ultimo allievo ad entrare in casa, precisamente in data 13 febbraio 2022 e il suo ingresso non è stato uno dei migliori, dato che pochi giorni prima del serale ha avuto un provvedimento disciplinare per uso improprio del PC, contando otto infrazioni in un mese. Inoltre sin da subito non è stato celato l’astio della maestra Celentano nei suoi confronti, del tutto corrisposto dal ballerino che ha anche scimmiottato la maestra in alcuni video mandati in onda nella terza puntata del serale, in cui le ha “insegnato” come si eseguono i passi della Rumba.

Profilo Instagram di Nunzio, ballerino di Amici 21

Ultimo quesito per tutti coloro che vogliono sapere chi è Nunzio, ballerino di Amici 21, riguarda la presenza sui social del ballerino. Il profilo Instagram di Nunzio (@_n_s_10) conta 120mila follower, ma sono numeri in continua crescita, dato che i fan del ballerino aumentano sempre di più. Non si sa di lui se sia fidanzato, sul profilo Instagram non ci sono elementi che possano far pensare che il ragazzo abbia una relazione.

Quello che però si può leggere nella Bio del giovane è che ha vinto i Campionati Italiani del 2019 e sempre nel 2019 è arrivato in finale ai Campionati Europei. Inoltre come si può ben notare dal profilo Instagram il ragazzo è particolarmente amante del suo aspetto e degli occhiali da sole!