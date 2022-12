Giorgia Meloni tra le 100 donne più potenti al mondo secondo Forbes

Forbes stila una lista delle 100 donne più potenti al mondo nel 2022 e in top 10 figura anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Le 100 donne più potenti al mondo nel 2022 secondo Forbes

La rivista statunitense Forbes stila annualmente una lista delle 100 donne più potenti al mondo (World’s 100 Most Powerful Women).

L’elenco è stato determinato da quattro parametri principali: denaro, media, impatto e sfere di influenza. Per le leader della politica sono stati soppesati i prodotti interni lordi e le popolazioni; per le imprenditrici si considerano i ricavi e il conteggio dei dipendenti; e per tutte le altre si vedono le menzioni dei media e l’impatto sulla società. Il risultato è una raccolta di donne che stanno combattendo lo status quo.

Alcune delle donne che figurano nella lista di Forbes sono Melinda French Gates, Falfuni Nayar e Taylor Swift.

Melinda French Gates, classe 1964, è una filantropa statunitense, ex scienziata informatica è direttrice generale di Microsoft. French Gates è stata più volte riconosciuta come una delle donne più potenti del mondo da Forbes. Nel 2000, lei e il suo allora marito Bill Gates hanno co-fondato la Bill & Melinda Gates Foundation, la più grande organizzazione di beneficenza privata del mondo.

Falguni Nayar, classe 1963, è una donna d’affari miliardaria indiana, fondatrice e CEO della società di vendita al dettaglio di bellezza e lifestyle “Nykaa”, formalmente nota come FSN E-Commerce Ventures, acronimo del suo stesso nome. Nayar è una delle due donne miliardarie indiane che hanno costruito da sole il loro successo.

Taylor Swift, classe 1989, è una cantautrice statunitense: nel 2022 ha rilasciato il suo decimo album, Midnights, con cui è diventata la prima artista della storia ad occupare contemporaneamente le prime 10 posizioni della classifica Billboard Hot 100. Nel 2021, Swift ha iniziato a registrare nuovamente i suoi primi dischi per riguadagnare i diritti di proprietà sul lavoro di una vita: ispirando e incoraggiando altri artisti, privati dei diritti sulla loro musica, a fare la stessa cosa. Con la vendita dei biglietti del suo prossimo tour, Swift è entrata in contrasto con Ticketmaster per il modo in cui la piattaforma (che ormai detiene il monopolio sugli eventi negli USA) ha gestito il flusso di utenti: il clamore è stato tale che la questione sta venendo adesso analizzata dal Congresso degli Stati Uniti.

Giorgia Meloni tra le 100 donne più potenti del mondo nel 2022

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri e leader del partito Fratelli d’Italia, figura nella lista delle 100 donne più potenti al mondo nel 2022 secondo Forbes.

Meloni occupa la settima posizione, prima di lei la filantropa Melinda French Gates, e subito dopo l’imprenditrice Karen Lynch.

Nel profilo di Giorgia Meloni stilato dalla rivista Forbes si legge:

“Giorgia Meloni, Primo Ministro, Italia