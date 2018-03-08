Home Scienza e Tecnologia Giove, il pianeta dalla forma a pera, svelata la sua vera natura

Giove, il pianeta dalla forma a pera, svelata la sua vera natura

di Redazione 08/03/2018

Due matematici dell’Università di Pisa, Andrea Milani e Daniele Serra, hanno pubblicato sulla rivista «Nature» uno studio che ha misurato per la prima volta la componente asimmetrica in direzione nord-sud del campo gravitazionale di Giove, uno degli elementi principale per syavilire la struttura interna del pianeta. Giove, una struttura fuori dal comune La ricerca è legata a Juno, una missione della NASA che ha come scopo quello di esplorare Giove. Una sonda spaziale, con nove strumenti utilizzati per eseguire gli esperimenti, orbita intorno al pianeta gigante per poterne determinare la struttura e la composizione interna, nonchè studiare l’atmosfera fino a far la mappa della magnetosfera. In particolare, il gruppo di ricerca dell’Ateneo pisano, collaborando con le università La Sapienza di Roma, di Bologna-Forlì e il Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha lavorato per determinare il campo di gravità attraverso l’analisi di dati Doppler inviati dalla sonda. Giove, le parole dei matematici Daniele Serra spiega che "Grazie a finanziamenti dell’Agenzia Spaziale Italiana abbiamo sviluppato un software che implementa raffinati modelli matematici ad altissima precisione come conseguenza ora possiamo determinare con una accuratezza almeno mille volte migliore del passato la parte simmetrica del campo di gravità di Giove e per la prima volta anche la parte asimmetrica, cioè quella dovuta a una diversa distribuzione della massa rispetto all’equatore. Abbiamo scoperto che l’emisfero nord di Giove ha una distribuzione di massa diversa rispetto all’emisfero sud; per dirla in parole semplici: Giove ha la forma di una pera". Dal momento che il pianeta ha avuto un ruolo importante per il Sistema Solare, avere una conoscenza completa e approfondita del pianeta e di come si è formato può dare degli indizi sulla formazione del pianeta Terra e consente di fare un passo in avanti per comprendere l’origine della vita sulla Terra.

