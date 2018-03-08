Perché gli orologi europei sono indietro di 6 minuti?

Gli orologi europei collegati alla corrente elettrica come radiosveglie e, forni e impianti di riscaldamento hanno accumulato un ritardo di 6 minuti per colpa di Serbia e Kosovo. Il problema infatti è squisitamente politico e ha generato un'alterazione senza precedenti nella rete elettrica dell'Europa.

Deviazione di frequenza originata in Serbia-Kosovo

È questo il titolo del comunicato che spiega il motivo per cui gli orologi europei sono indietro di 6 minuti. A partire dalla metà di gennaio gli orologi collegati direttamente alla rete elettrica inclusi i timer dei termosifoni hanno subito un rallentamento, sono esclusi solo i computer e gli smartphone. Probabilmente nessuno di voi si era accorto di quello che stava succedendo anche perché è una situazione strana: una lite politica tra la Serbia e il Kosovo non può mandare in tilt gli orologi. Invece è quello che sta accadendo.

La disputa tra Kosovo e Serbia

Entsoe, l'organismo che si occupa della gestione delle reti elettrice in 25 paesi europei ha spiegato che nel vecchio continente la frequenza elettrica è di 50 Hertz. Qualche settimana fa è accaduto che il Kosovo non ha generato l'energia necessaria affinché quel dato rimanesse nella “forchetta” di tolleranza e, la Serbia che per legge è obbligata a compensare gli ammanchi, non lo ha fatto per le dispute politiche in corso. La vicenda è molto grave e l'Entsoe ha scritto un comunicato con cui chiede una soluzione politica urgentemente.

Come ritrovare l'equilibrio energetico?

Intanto gli orologi collegati direttamente alla corrente elettrica continuano a maturare ritardi e come ha spiegato alla BBC la portavoce dell'Entsoe serve immettere altra energia per recuperare l'equilibrio. Per quanto riguarda gli orologi in ritardo di 6 minuti è necessario modificare l'orario manualmente e poi spostarli di nuovo quando sarà sistemata la frequenza del sistema, oppure si possono lasciare così in attesa che tra qualche settimana recuperino autonomamente il tempo perduto.