Il Presidente Biden interviene dopo che Kanye West ha affermato la sua simpatia per Adolf Hitler con dichiarazioni esplicite e post su Twitter.

Kanye West elogia Hitler e pubblica post antisemiti

Kanye West ha postato su Twitter la foto della svastica unita alla Stella di David dopo che Elon Musk aveva ripristinato il suo account, sospeso dal precedente management di Twitter per incitazione alla violenza. A seguito del tweet di West, il nuovo CEO di Twitter ha probabilmente compreso i motivi che avevano portato in primis alla sospensione di Kanye West dalla piattaforma, ed ha proceduto a bloccare nuovamente il suo account Twitter.

L’incitazione alla violenza e l’antisemitismo di Kanye West, che aveva portato alla prima sospensione del rapper da Twitter dopo aver scritto sulla piattaforma di voler andare “death con 3 On JEWISH PEOPLE”, hanno oltrepassato i confini del web per trasformarsi in affermazioni controverse e pericolose.

Infatti, Kanye West, ospite di Alex Jones su “InfoWars”, ha poi dichiarato di avere delle simpatie per il leader del nazionalsocialismo tedesco Adolf Hitler. Alcune delle sue affermazioni comprendono:

“Vedo cose positive su Hitler… Ogni essere umano ha qualcosa di valore che ha portato sul tavolo, specialmente Hitler”

“Amo gli ebrei. Ma amo anche i nazisti”

“Ci sono molte cose che amo di Hitler. Molte cose”

Biden interviene sulla questione per condannare negazionismo e antisemitismo

Nel triste quadro di uno storico aumento dell’antisemitismo negli Stati Uniti, il presidente Joe Biden ha twittato un inequivocabile rifiuto dell’incitamento all’odio e dell’ammirazione per il leader nazista Adolf Hitler.

Biden interviene su antisemitismo e negazionismo dell’Olocausto a meno di un giorno dall’episodio di Kanye West che ha ripetutamente detto al cospirazionista Alex Jones che Hitler “ha fatto anche cose buone”.

Il tweet del Presidente Joe Biden è il seguente:

“Voglio solo chiarire alcune cose: l’Olocausto è avvenuto. Hitler era una figura demoniaca. E invece di dargli una piattaforma, i nostri leader politici dovrebbero richiamare l’attenzione e rifiutare l’antisemitismo ovunque si nasconda. Il silenzio è complicità”

Sebbene non sia stato fatto in alcun modo riferimento a Kanye West, è abbastanza evidente che il presidente si sia espresso in relazione alle recenti dichiarazioni del rapper, che possono ispirare e incitare odio e violenza.

A seguito delle prime affermazioni antisemite di Kanye West, infatti, negli Stati Uniti è comparso uno striscione antisemita con su scritto: “Kanye ha ragione sugli ebrei”. Gli uomini responsabili di questa azione hanno altresì replicato il saluto nazista.

È chiaro che il problema dell’antisemitismo sia ancora, purtroppo, attuale. Dare una piattaforma a chi diffonde messaggi di odio e di intolleranza nei confronti di un popolo già in passato vittima di persecuzione da parte dei nazisti può essere molto pericoloso. La decisione di Elon Musk di sospendere l’account di Kanye West e le parole del Presidente Biden a riguardo sono prova del fatto che la questione non può essere affrontata come se fosse uno scherzo.