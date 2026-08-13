Periodo di prova: come funziona e quanto dura

Il periodo di prova è uno degli istituti del diritto del lavoro italiano che genera più equivoci nella pratica, tanto tra i datori di lavoro quanto tra i lavoratori, spesso per una lettura superficiale delle norme contrattuali o per la tendenza a confondere le disposizioni del codice civile con quelle dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che in materia intervengono in modo determinante. Comprendere periodo di prova come funziona nella sua articolazione concreta significa partire da una distinzione fondamentale: la prova non è una semplice formalità precontrattuale, ma un vincolo giuridico a tutti gli effetti, con diritti e obblighi precisi per entrambe le parti.

L'art. 2096 del codice civile stabilisce che il patto di prova deve risultare da atto scritto, a pena di nullità; in assenza di questa forma, il rapporto si intende costituito a tempo indeterminato fin dall'origine, senza possibilità per il datore di invocare il recesso libero tipico del periodo di prova. La scrittura non deve necessariamente essere un documento separato: è sufficiente che la lettera di assunzione contenga un riferimento esplicito alla prova, con l'indicazione della sua durata. Ciò che invece non è sufficiente — e che la giurisprudenza ha ripetutamente sanzionato — è il mero rinvio al contratto collettivo senza specificare la categoria e il livello di inquadramento del lavoratore, poiché in quel caso la durata massima prevista dal CCNL non risulterebbe determinabile con certezza.

Sul piano operativo, il periodo di prova serve a entrambe le parti per valutare la compatibilità reciproca: il datore verifica le competenze effettive, la condotta e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione; il lavoratore, a propria volta, accerta se le condizioni di lavoro corrispondono a quanto prospettato e se il contesto professionale è adatto alle proprie aspettative. Durante questo arco di tempo, il recesso è libero, ossia esercitabile senza obbligo di motivazione e senza preavviso, salvo che il CCNL applicato non disponga diversamente — il che accade in alcuni settori, dove è previsto un preavviso minimo anche in costanza di prova.

Durata massima del periodo di prova per categoria e contratto collettivo

La durata del periodo di prova non è fissata in modo uniforme dalla legge, che si limita a stabilire un tetto massimo di sei mesi per i lavoratori in posizione di impiegato o quadro, lasciando ai contratti collettivi il compito di articolare la disciplina per le diverse qualifiche. Nella pratica, la durata varia in modo significativo a seconda del livello di inquadramento: per le categorie operaie o per i profili con minore specializzazione, molti CCNL prevedono periodi compresi tra trenta e sessanta giorni di calendario; per i profili impiegatizi di livello medio, si oscilla tra sessanta e novanta giorni; per i quadri e le figure direttive, si può arrivare fino a sei mesi. Alcune categorie — come quella del commercio o del terziario — distinguono ulteriormente in funzione del livello contrattuale, con durate diversificate per ogni singola fascia di inquadramento.

Un aspetto che spesso genera confusione riguarda la natura del computo: salvo diversa previsione del CCNL, il periodo di prova si calcola in giorni di calendario e non in giorni lavorativi; ciò significa che le domeniche, i festivi e le giornate di assenza — a meno che queste ultime non siano espressamente escluse dal contratto applicato — rientrano nel computo. La distinzione non è irrilevante: per un periodo di prova di sessanta giorni, il calcolo in giorni di calendario può ridurre di fatto la permanenza lavorativa effettiva in misura apprezzabile rispetto a un computo basato sui soli giorni di effettiva presenza.

Sospensione del periodo di prova: malattia, infortunio e altri eventi

Uno dei profili più dibattuti riguarda l'effetto degli eventi sospensivi sul decorso del periodo di prova: la questione è se la malattia, l'infortunio, la maternità o altri eventi che interrompono la prestazione lavorativa sospendano o meno il termine della prova, prolungandone la durata complessiva. La risposta non è univoca e dipende, ancora una volta, dalla disciplina del contratto collettivo applicato: alcuni CCNL prevedono espressamente la sospensione del periodo di prova in caso di malattia o infortunio, con conseguente proroga di pari durata all'assenza; altri tacciono sul punto, lasciando spazio all'interpretazione giurisprudenziale, che in linea di principio tende a ritenere sospeso il termine ogniqualvolta l'assenza impedisca la concreta verifica delle capacità del lavoratore, che è la funzione propria dell'istituto.

La maternità merita un'attenzione separata: la lavoratrice in stato di gravidanza che si trovi in periodo di prova non può essere licenziata per ragioni connesse alla gravidanza stessa, e il periodo di prova rimane sospeso durante il congedo obbligatorio, riprendendo a decorrere al momento del rientro. Questa soluzione — consolidata dalla giurisprudenza e recepita in molti accordi di settore — risponde alla necessità di garantire alla lavoratrice una valutazione effettiva e non viziata dall'assenza per maternità, al pari di quanto accade per qualsiasi altro evento che precluda lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Recesso durante il periodo di prova: limiti e casi di illegittimità

Il recesso libero durante il periodo di prova — vale a dire la facoltà di recedere senza obbligo di motivazione, riconosciuta a entrambe le parti — è il tratto distintivo di questo istituto rispetto al contratto ordinario a tempo indeterminato; tuttavia, affermare che il recesso sia sempre e comunque insindacabile sarebbe inesatto, poiché la giurisprudenza ha elaborato nel tempo una serie di limiti che ne circoscrivono la legittimità. Il recesso è illegittimo quando risulta fondato su ragioni discriminatorie — sesso, origine etnica, orientamento sessuale, convinzioni religiose, disabilità — o quando è esercitato in modo ritorsivo, ossia in reazione a comportamenti del lavoratore tutelati dall'ordinamento, come la segnalazione di irregolarità o l'esercizio di diritti sindacali.

Oltre ai limiti di carattere antidiscriminatorio, la giurisprudenza ha ritenuto illegittimo il recesso datoriale quando la prova non ha avuto effettivo svolgimento: se il lavoratore è stato adibito a mansioni diverse da quelle per cui è stato assunto, o se non gli è stata data concreta possibilità di dimostrare le proprie capacità, il recesso non può essere qualificato come esercizio legittimo della facoltà di recesso in prova, ma va ricondotto alla disciplina ordinaria del licenziamento, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di motivazione, preavviso e tutele reintegratorie o indennitarie a seconda dell'applicabilità della legge 604/1966 o del regime introdotto dal decreto legislativo 23/2015.

Periodo di prova nei contratti a tempo determinato

Nei contratti a tempo determinato, la disciplina del periodo di prova richiede un'attenzione particolare alla proporzionalità tra la durata della prova e quella del contratto stesso: ammettere un periodo di prova di tre mesi per un contratto che ne dura quattro significherebbe svuotare di contenuto la tutela del lavoratore a termine, riducendo la parte "stabile" del rapporto a un arco temporale del tutto residuale. Per questa ragione, il decreto legislativo 81/2015 — intervenendo sul punto in attuazione della direttiva europea sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili — ha fissato criteri di proporzionalità, stabilendo che il periodo di prova per i contratti a tempo determinato non può eccedere un sesto della durata complessiva del contratto, con un massimo di due settimane per i contratti fino a sei mesi.

In caso di rinnovo del contratto a tempo determinato per le medesime mansioni, il periodo di prova non può essere ripetuto: la ratio è chiara, poiché la prova avrebbe già assolto la sua funzione valutativa nel rapporto precedente, e reiterarla si tradurrebbe in un aggiramento della tutela che l'ordinamento assicura al lavoratore. La stessa logica si applica — secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato — nei casi di successione tra contratto a tempo determinato e contratto a tempo indeterminato per le stesse mansioni, laddove il lasso di tempo tra i due rapporti sia sufficientemente contenuto da non giustificare una nuova valutazione.

Trattamento economico e previdenziale durante la prova

Durante il periodo di prova, il lavoratore ha diritto alla retribuzione nella misura prevista dal contratto collettivo per il livello di inquadramento assegnato, senza che sia legittima alcuna decurtazione in ragione della condizione di prova; la retribuzione ridotta durante la prova — pratica ancora diffusa in alcuni contesti — è contraria alla legge e al contratto collettivo, salvo il caso in cui il CCNL applicato preveda espressamente una retribuzione di ingresso per i nuovi assunti, che tuttavia ha una disciplina e una logica del tutto distinte rispetto al patto di prova. Sul piano previdenziale e assicurativo, il periodo di prova è equiparato a pieno titolo al restante periodo del rapporto di lavoro: i contributi sono dovuti nella misura ordinaria, il lavoratore è coperto dall'assicurazione INAIL contro gli infortuni fin dal primo giorno, e le giornate lavorate durante la prova concorrono alla maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie.

In caso di recesso durante la prova — da parte del datore o del lavoratore — il trattamento di fine rapporto maturato va comunque corrisposto, unitamente alle ferie non godute e alle eventuali mensilità aggiuntive proporzionalmente riferibili al periodo lavorato; omettere questi pagamenti configura un inadempimento contrattuale a tutti gli effetti, indipendentemente dal fatto che il rapporto si sia concluso prima del superamento della prova. È su questo punto che si concentrano molte delle controversie che coinvolgono lavoratori in prova: non tanto sulla legittimità del recesso, che durante la prova è difficile da contestare in assenza di profili discriminatori o ritorsivi, quanto sulle voci retributive che il datore omette di liquidare, forse confidando nel fatto che il lavoratore non sia a conoscenza dei propri diritti.