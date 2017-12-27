Home Scienza e Tecnologia Snowden, ex contractor NSA crea un'app anti-spia

Snowden, ex contractor NSA crea un'app anti-spia

di Redazione 27/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ha dello straordinario la nuova invenzione tecnologica direttamente firmata Edward Snowden. L'ex tecnico della Cia ha sviluppato un'applicazione in grado di proteggere dalle spie. Haven, cos' chiamat l'app, è in grado di registrare tutte le possibili variazioni provenienti dai sensori di uno smartphone o un tablet, che passano dalla fotocamera all'alimentatore L'applicazione Haven Haven è stata creata per dare un taglio agli impiccioni. L'app non solo è pensata per tutelare i luoghi fisici in cui lavorano attivisti dei diritti civili, giornalisti, ma anche per cautelare altre figure che vengono prese di mira dagli spioni. E chi poteva farlo se non Edward Snowden. L'ex contractor del Nsa, che ha svelato al mondo intero come l'intelligence americana si immischia nelle vite dei cittadini, ha deciso di dare vita ad un'applicazione all'interno di un progetto sviluppato dalla Freedom of Press Foundation. Tale progetto è stato finanziato anche, da un'azienda legata a ''The Intercept", la webzone creata da Glenn Greenwald e da Pierre Omidyar, fche ha come scopo quello di diffondere delle notizie legate ai sistema di sorveglianza di massa. Un'app open source Haven è un'app Android open source che dopo essere sta installata sullo smartphone diventa una vera e propria guardia al pc. Grazie ai sensori dello smartphone - microfono, rilevatore di luce e telecamere - si vigilia in assenza del proprietario sul computer. Stando alla spiegazione di Snowden, l'app è in gradi di registrare tutto ciò che accade. Il programma capta ogni tipo di anomalia, senza che i dati vengano salvati su cloud, ma emana notifiche criptate. La prima versione in formato beta di Haven è già disponibile nel Play Store.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp