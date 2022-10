You’re On Your Own, Kid: testo, traduzione e significato della canzone di Taylor Swift

Taylor Swift colleziona record con il suo nuovo disco Midnights, che diventa l’album più ascoltato in un solo giorno nella storia di Spotify, Apple Music e Amazon Music.

You’re On Your Own, Kid è la quinta traccia di Midnights e il suo significato riflette l’esperienza dell’artista e di molti giovani che su TikTok hanno già dato il via ad un nuovo trend, la cui base musicale è proprio questo brano.

Testo di You’re On Your Own, Kid in Midnights di Taylor Swift

Di seguito il testo della quinta traccia di Midnights, il nuovo album di Taylor Swift: You’re On Your Own, Kid.

[Verse 1]

Summer went away, still, the yearning stays

I play it cool with the best of them

I wait patiently, he’s gonna notice me

It’s okay, we’re the best of friends

Anyway

I hear it in your voice, you’re smoking with your boys

I touch my phone as if it’s your face

I didn’t choose this town, I dream of getting out

There’s just one who could make me stay

All my days

[Pre-Chorus]

From sprinkler splashes to fireplace ashes

I waited ages to see you there

I search the party of better bodies

Just to learn that you never cared

[Chorus]

You’re on your own, kid

You always have been

[Verse 2]

I see the great escape, so long, Daisy Mae

I picked the petals, he loves me not

Something different bloomed, writing in my room

I play my songs in the parking lot

I’ll run away

[Pre-Chorus]

From sprinkler splashes to fireplace ashes

I called a taxi to take me there

I search the party of better bodies

Just to learn that my dreams aren’t rare

[Chorus]

You’re on your own, kid

You always have been

[Bridge]

From sprinkler splashes to fireplace ashes

I gave my blood, sweat, and tears for this

I hosted parties and starved my body

Like I’d be saved by a perfect kiss

The jokes weren’t funny, I took the money

My friends from home don’t know what to say

I looked around in a blood-soaked gown

And I saw something they can’t take away

‘Cause there were pages turned with the bridges burned

Everything you lose is a step you take

So, make the friendship bracelets, take the moment and taste it

You’ve got no reason to be afraid

[Chorus]

You’re on your own, kid

Yeah, you can face this

You’re on your own, kid

You always have been

Traduzione del testo di You’re On Your Own, Kid

[Verse 1]

L’estate è passata, ancora, il desiderio resta

Faccio finta di niente con i migliori tra loro

Aspetto pazientemente, mi noterà

Va tutto bene, siamo migliori amici

Comunque

Lo sento dalla tua voce, stai fumando con i tuoi amici

Tocco il telefono come fosse il tuo viso

Non ho scelto questa città, sogno di andarmene

C’è solo una persona che potrebbe farmi restare

Tutti i miei giorni

[Pre-Chorus]

Dagli schizzi d’acqua alle ceneri del camino

Ho aspettato secoli per vederti lì

Cerco il partito dei migliori

Solo per scoprire che non ti è mai importato

[Chorus]

Sei da sola, ragazza

Lo sei sempre stata

[Verse 2]

Vedo la grande fuga, da quanto tempo, Daisy Mae

Ho contato i petali, lui non mi ama

Qualcosa di diverso è sbocciato, scrivendo nella mia stanza

Suono le mie canzoni nel parcheggio

Scapperò via

[Pre-Chorus]

Dagli schizzi d’acqua alle ceneri del camino

Ho chiamato un taxi per portarmi lì

Cerco il partito dei migliori

Solo per scoprire che i miei sogni non sono rari

[Chorus]

Sei da sola, ragazza

Lo sei sempre stata

[Bridge]

Dagli schizzi d’acqua alle ceneri del camino

Ho versato sangue, sudore e lacrime per questo

Ho organizzato feste e fatto morire di fame il mio corpo

Come se potesse salvarmi un bacio perfetto

Le battute non erano divertenti, ho preso i soldi

I miei amici di casa non sanno cosa dire

Mi sono guardata intorno in un vestito intriso di sangue

E ho visto qualcosa che non possono portarmi via

Perché c’erano pagine girate con i ponti bruciati

Tutto ciò che perdi è un passo che fai

Quindi, fai i braccialetti dell’amicizia, cogli l’attimo e assaporalo

Non hai motivo di avere paura

[Chorus]

Sei da sola, ragazza

Puoi affrontarlo

Sei da sola, ragazza

Lo sei sempre stata

Significato di You’re On Your Own, Kid: un invito a cogliere l’attimo e inseguire i propri sogni

Le quinte tracce degli album di Taylor Swift sono note per essere struggenti, tanto da far stringere il cuore di chi ascolta: si pensi a Cold As You, White Horse, Dear John, my tears ricochet, The Archer, tolerate it, e su tutte All Too Well.

La quinta traccia di Midnights non è da meno, seppure l’ascoltatore può essere inizialmente ingannato dalla base complessivamente up-beat, il testo rivela la vulnerabilità del brano e dell’artista che lo ha scritto. Il titolo della canzone è You’re On Your Own, Kid: sei da solo/a, ragazzo/a.

You’re On Your Own, Kid oscilla tra racconto e autoriflessione: Taylor Swift racconta dell’attesa e del desiderio legati ad un amore estivo che resta nonostante l’arrivo di una nuova stagione. L’artista aspetta pazientemente di essere notata e confessa che nonostante sogni di lasciare la città, c’è una sola persona che potrebbe farle cambiare idea.

Il ritornello si apre con la frase “From sprinkler splashes to fireplace ashes”, ovvero dagli schizzi d’acqua alle ceneri del camino, dall’estate all’autunno e poi l’inverno, dall’adolescenza all’età adulta. Swift matura e comprende che ha atteso invano, che è da sola e lo è sempre stata.

Ma quando si chiude una porta si apre un portone: la persona amata non ricambia, eppure qualcosa di nuovo è sbocciato, Taylor Swift ha iniziato a scrivere canzoni (I picked the petals, he loves me not/Something different bloomed, writing in my room), le ha cantate nei parcheggi e ha deciso che andrà via per realizzare il suo più grande sogno, consapevole che non si tratta di un sogno raro, e che quindi sarà difficile farlo diventare realtà (Just to learn that my dreams aren’t rare).

Nel bridge si raggiunge il picco di vulnerabilità del brano, con Taylor Swift che racconta di aver versato sangue, sudore e lacrime per raggiungere il successo, menzionando la necessità di aggrapparsi all’approvazione sociale e il conseguente disordine alimentare di cui ha raccontato in precedenza nel documentario Netflix Miss Americana (I gave my blood, sweat, and tears for this/I hosted parties and starved my body).

Le pagine girate e i ponti bruciati rappresentano le persone che sono entrate ed uscite dalla sua vita, ma ogni perdita è stata un passo in avanti (Everything you lose is a step you take) e non c’è motivo di avere paura (You’ve got no reason to be afraid).

Taylor Swift realizza che il suo talento e il suo amore per la scrittura e la musica non possono esserle portati via (I saw something they can’t take away): tema affrontato più volte da Swift soprattutto dopo che all’artista è stata negata la possibilità di acquistare i suoi vecchi progetti, i dischi dal primo al sesto, sentendosi quindi privata del lavoro di una vita, che adesso sta riconquistando un album alla volta con i re-recording.